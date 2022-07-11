Почти 80% населения эвакуировались из Донецкой области после 24 февраля — глава ОВА 11 июля, 21:02 За последние сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Из подконтрольных Украине районов Донецкой области выехали почти 80% населения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

«На 24 февраля постоянно проживало (в области — ред) 1 670 000 населения на подконтрольной территории, а осталось около 340 000 населения. Но это достаточно большое количество и их также необходимо размещать в безопасных областях», — отметил Кириленко в эфире телемарафона.

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Таким образом в области осталось 20,3% населения по сравнению с периодом до российского полномасштабного вторжения.

Он уточнил, что за последние сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов. По его словам, местные власти работают над тем, чтобы сделать эвакуацию более эффективной.

Ранее Генштаб сообщал, что основные усилия оккупантов направлены на то, чтобы установить окончательный контроль над Луганской областью и попытаться окружить ВСУ в Донецкой области.

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