Почти 80% населения эвакуировались из Донецкой области после 24 февраля — глава ОВА

11 июля, 21:02
За последние сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

За последние сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Из подконтрольных Украине районов Донецкой области выехали почти 80% населения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

«На 24 февраля постоянно проживало (в области — ред) 1 670 000 населения на подконтрольной территории, а осталось около 340 000 населения. Но это достаточно большое количество и их также необходимо размещать в безопасных областях», — отметил Кириленко в эфире телемарафона.

Видео дня
Читайте также:

Разрушенное в результате российских обстрелов офисное здание в Харькове, 25 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis) Армия РФ сейчас не может осадить Харьков, оснований для массовой эвакуации нет — глава ОВА

Таким образом в области осталось 20,3% населения по сравнению с периодом до российского полномасштабного вторжения.

Он уточнил, что за последние сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов. По его словам, местные власти работают над тем, чтобы сделать эвакуацию более эффективной.

Ранее Генштаб сообщал, что основные усилия оккупантов направлены на то, чтобы установить окончательный контроль над Луганской областью и попытаться окружить ВСУ в Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/yoq0X0M0Xno
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко

Эксклюзивы НВ

Танк ВСУ во время боев (Фото:Генштаб)
«К освобождению Крыма» /
Что означает приказ о деоккупации юга Украины и почему это приоритетное направление — интервью с экспертом
11 июля, 20:13
Страны
Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ)
Путин и его воры /
Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает
11 июля, 16:18
События
Дебора Револтела
Главный экономист и директор экономического департамента ЕИБ
Экономический шок от войны в Украине

Сбои в торговле и инфляция в Украине оказывают давление на компании и домохозяйства, угрожая сорвать восстановление Европы и погрузить многих людей в бедность.

11 июля, 12:20
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X