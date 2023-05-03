Оккупанты обстреляли из артиллерии Донецкую область, два человека погибли — прокуратура

3 мая, 23:02
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Среди пострадавших — двое работников предприятия и отец с сыном, которые сидели на скамейке возле своего дома (Фото:Донецька обласна прокуратура/Facebook)

Среди пострадавших — двое работников предприятия и отец с сыном, которые сидели на скамейке возле своего дома (Фото:Донецька обласна прокуратура/Facebook)

Российские оккупанты в среду, 3 мая, обстреляли Донецкую область. В результате погибли два человека и еще девять получили ранения.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области в Facebook.

Правоохранители сообщили, что российские оккупационные войска обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии, РСЗО Град и минометов, города Авдеевку, Константиновку, Торецк, Часов Яр, село Заречное Лиманской общины, пгт Великую Новоселку и село Новоукраинку Волновахского района.

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«В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин. Еще девять человек — восемь мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что среди пострадавших — двое работников предприятия и отец с сыном, которые сидели на скамейке возле своего дома, когда российский снаряд попал рядом с ними в приусадебный участок.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Войска РФ

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