Донецкая область. Оккупанты убили одного человека и ранили восьмерых — глава ОВА 28 июня, 22:37 Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты убили одного мирного жителя и ранили еще восемь человек в Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«За 28 июня россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Авдеевке. Еще 8 человек сегодня получили ранения», — написал он.

Он добавил, что один человек скончался в Донецкой области после ранений, полученных в Луганской области и еще семь раненых в Луганской области получили медицинскую помощь в Краматорске.

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«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все преступления на украинской земле россияне будут наказаны», — подчеркнул он.

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