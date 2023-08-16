Оккупанты убили четырех жителей Донецкой области за сутки — ОВА

16 августа, 16:58
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Последствия российских обстрелов (Фото:Павло Кириленко/Facebook)

Последствия российских обстрелов (Фото:Павло Кириленко/Facebook)

Четыре человека погибли и еще семь пострадали в результате российских обстрелов Донецкой области за сутки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram в среду, 16 августа.

По его данным, на Горловском направлении в Торецкой общине в Северном были ранены два человека и повреждены пять домов и админздание.

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Также на Лисичанском направлении в Северске один человек погиб и три ранены, разрушены админздание, повреждены два дома. Кириленко добавил, что в Лиманской общине один человек погиб в Ямполе и один ранен в Торском.

«Всего за сутки россияне убили четырех жителей Донбасса, ранили еще семь», — говорится в сообщении главы ОВА.

Павел Крыленко/Facebook
Фото: Павел Крыленко/Facebook
Павел Крыленко/Facebook
Фото: Павел Крыленко/Facebook
Павел Крыленко/Facebook
Фото: Павел Крыленко/Facebook

Накануне 15 августа сообщалось, что российские оккупанты ударили по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Известно о двух погибших и пятерых раненых.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко

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