Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, два человека погибли — глава ОВА 9 февраля, 23:04 Спутниковый снимок кратеров от боеприпасов на востоке Бахмута (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в четверг, 9 февраля обстреляли Плещеевку в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

«Сегодня в первой половине дня была обстреляна Ильиновская общине село Плещеевку из минометов 120 калибра, где погибли два человека и двое ранены», — сказал он.

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Кириленко добавил, что оккупанты ведут наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. Он добавил, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить Бахмут, Авдеевку и Угледар, но без успеха.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.