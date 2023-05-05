Оккупанты обстреляли промышленные предприятия в Славянске и Краматорске — глава Донецкой ОВА

5 мая, 18:52
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Последствия российского обстрела (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия российского обстрела (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты в пятницу, 5 мая, обстреляли промышленные предприятия Славянска и Краматорска Донецкой области. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске — повреждено админздание НКМЗ», — пишет он.

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Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Кириленко подчеркнул, что россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Славянск Краматорск Донецкая область Российская агрессия Обстрел

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