Оккупанты обстреляли промышленные предприятия в Славянске и Краматорске — глава Донецкой ОВА 5 мая, 18:52 Последствия российского обстрела (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты в пятницу, 5 мая, обстреляли промышленные предприятия Славянска и Краматорска Донецкой области. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске — повреждено админздание НКМЗ», — пишет он.

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Фото: Павел Кириленко/Telegram

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Кириленко подчеркнул, что россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю.