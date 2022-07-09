Минимум трое погибших. Оккупанты в Донецкой области обстреливают всю линию фронта и города в тылу — глава ОВА 9 июля, 21:40 Оккупанты ведут активные обстрелы по всей линии фронта (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу», — сообщил он в Telegram.

Кириленко уточнил, что оккупанты обстреляли:

Павловку в Угледарской общине . Ракетным ударом разрушен один дом, обошлось без пострадавших.

. Ракетным ударом разрушен один дом, обошлось без пострадавших. Авдеевку . Оккупанты совершили более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

. Оккупанты совершили более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Марьинку . Погиб по меньшей мере один человек.

. Погиб по меньшей мере один человек. Красногоровку. Загорелся пожар в полях.

Загорелся пожар в полях. Дачный кооператив в Новоселовке в Очеретинской общине . Войска РФ открывали огонь из Смерчей, обошлось без пострадавших.

. Войска РФ открывали огонь из Смерчей, обошлось без пострадавших. Константиновку. Зафиксировано не менее 5 прилетов по жилым массивам. Известно об одном погибшем и трех раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

Зафиксировано не менее 5 прилетов по жилым массивам. Известно об одном погибшем и трех раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика. Светлодарскую общину . Четыре человека получили ранения в Зайцево .

. Четыре человека получили ранения в . Переездное в Звановской общине. Известно об одном погибшем и одном раненом.

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Глава ОВА подчеркнул, что все преступления оккупантов тщательно документируют и россияне будут за все отвечать.

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