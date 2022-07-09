Минимум трое погибших. Оккупанты в Донецкой области обстреливают всю линию фронта и города в тылу — глава ОВА

9 июля, 21:40
Оккупанты ведут активные обстрелы по всей линии фронта (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты ведут активные обстрелы по всей линии фронта (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу», — сообщил он в Telegram.

Кириленко уточнил, что оккупанты обстреляли:

  • Павловку в Угледарской общине. Ракетным ударом разрушен один дом, обошлось без пострадавших.
  • Авдеевку. Оккупанты совершили более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
  • Марьинку. Погиб по меньшей мере один человек.
  • Красногоровку. Загорелся пожар в полях.
  • Дачный кооператив в Новоселовке в Очеретинской общине. Войска РФ открывали огонь из Смерчей, обошлось без пострадавших.
  • Константиновку. Зафиксировано не менее 5 прилетов по жилым массивам. Известно об одном погибшем и трех раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.
  • Светлодарскую общину. Четыре человека получили ранения в Зайцево.
  • Переездное в Звановской общине. Известно об одном погибшем и одном раненом.
Видео дня

Глава ОВА подчеркнул, что все преступления оккупантов тщательно документируют и россияне будут за все отвечать.

https://www.youtube.com/embed/g0lkg5jF0Zc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко

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