Минимум трое погибших. Оккупанты в Донецкой области обстреливают всю линию фронта и города в тылу — глава ОВА
Оккупанты ведут активные обстрелы по всей линии фронта (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
«Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу», — сообщил он в Telegram.
Кириленко уточнил, что оккупанты обстреляли:
- Павловку в Угледарской общине. Ракетным ударом разрушен один дом, обошлось без пострадавших.
- Авдеевку. Оккупанты совершили более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
- Марьинку. Погиб по меньшей мере один человек.
- Красногоровку. Загорелся пожар в полях.
- Дачный кооператив в Новоселовке в Очеретинской общине. Войска РФ открывали огонь из Смерчей, обошлось без пострадавших.
- Константиновку. Зафиксировано не менее 5 прилетов по жилым массивам. Известно об одном погибшем и трех раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.
- Светлодарскую общину. Четыре человека получили ранения в Зайцево.
- Переездное в Звановской общине. Известно об одном погибшем и одном раненом.
Глава ОВА подчеркнул, что все преступления оккупантов тщательно документируют и россияне будут за все отвечать.
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