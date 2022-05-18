В Донецкой области российские оккупанты наибольшую активность проявляют на юге и в центре — ОВА

18 мая, 14:21
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Здание после вражеских обстрелов (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Здание после вражеских обстрелов (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В Донецкой области российские оккупанты наибольшую активность проявляют на юге и в центре области: от Великой Новоселки до Очеретино.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в Марьинской громаде россияне нанесли четыре авиаудара по Новомихайловке, где остается около 50 гражданских.

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Также существенный ущерб нанесен Константиновке: разрушено здание бывшей школы №7, поврежден Центр детского и юношеского творчества и не менее 28 жилых домов. К счастью, без пострадавших.

«Вечером россияне обстреляли Очеретино и Новобахмутовку — разрушен один дом, еще несколько получили повреждения», — заявил глава области.

https://www.youtube.com/watch?v=zgkxORgdilE&t=5s

По его словам, под обстрелы попала Великая Новоселка и еще две деревни в общине. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Кроме того, российская армия обстреляла одну из школ Авдеевки запрещенными фосфорными боеприпасами, учебное заведение сгорело дотла.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Война России против Украины

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