В Донецкой области эвакуация людей происходит даже из прифронтовых городов — ОВА 2 июня, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация жителей Донецкой области происходит ежедневно (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Эвакуация мирных жителей Донецкой области происходит практически с каждой территории, в том числе из прифронтовых городов.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в ходе брифинга.

По его словам, эвакуация происходит каждый день.

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«Эвакуация происходит практически с каждой территории, и даже из прифронтовых городов, таких как Авдеевка, где не более 3,5 тысяч человек остались сейчас жить. Но мы активно работаем над тем, чтобы больше людей покинули территорию области», — сказал он.

Кириленко добавил, что оккупанты не дают возможности эвакуировать людей из временно оккупированных населенных пунктов.

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