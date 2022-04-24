В Донецкой области российские оккупанты убили двоих детей 5 и 14 лет 24 апреля, 11:57 Цей матеріал також доступний українською В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли двое детей (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

В поселке Очеретино Донецкой области утром в воскресенье, 24 апреля, в результате обстрелов погибли две девочки 5 и 14 лет. Российский снаряд попал в дом, где жила семья.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Жизнь двоих детей из Очеретинской общины унесли российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые совершают оккупанты на нашей земле, им не будет прощения — ни от Бога, ни от людей», — написал Кириленко.

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Он в очередной раз призвал жителей Донбасса не относиться легкомысленно к опасности и эвакуироваться из прифронтовой зоны.

«Берегите жизнь — свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Всё разрушенное восстановим. Главное — остановить орду. А гражданским — выжить», — написал глава ОВА.

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