Российский оккупант похитил еду у бабушки на Лиманском направлении, бойцы ВСУ его отследили и ликвидировали — видео

2 октября, 22:30
Оккупант похитил еду бабушки на Лиманском направлении (Фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго / скриншот из видео / Facebook)

Украинские военные выследили российского оккупанта, который похитил продукты у пожилой женщины в населенном пункте на Лиманском направлении. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

Как отметили военные, в селе Новое Донецкой области оккупант забрался в помещение гражданской пожилой женщины и похитил у нее продукты. Когда заметил над собой дрон, то начал убегать и привел украинскую разведку к укрытию оккупантов.

https://www.facebook.com/reel/1240783524732811

«Успешная отработка огневых средств батальона беспилотных систем MARA совместно со смежниками не оставили российским грабителям никаких шансов», — добавили в бригаде.

Офис генерального прокурора 6 августа сообщал, что российский оккупант расстрелял гражданского мужчину, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Лиман Донецкая область Война России против Украины Российская агрессия силы обороны

