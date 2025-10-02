Оккупант похитил еду бабушки на Лиманском направлении (Фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго / скриншот из видео / Facebook)

Украинские военные выследили российского оккупанта, который похитил продукты у пожилой женщины в населенном пункте на Лиманском направлении . Об этом в четверг, 2 октября, сообщила 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

Как отметили военные, в селе Новое Донецкой области оккупант забрался в помещение гражданской пожилой женщины и похитил у нее продукты. Когда заметил над собой дрон, то начал убегать и привел украинскую разведку к укрытию оккупантов.

Реклама

«Успешная отработка огневых средств батальона беспилотных систем MARA совместно со смежниками не оставили российским грабителям никаких шансов», — добавили в бригаде.

Офис генерального прокурора 6 августа сообщал, что российский оккупант расстрелял гражданского мужчину, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

Читайте также: РФ увеличила состав штурмовых групп на Лиманском направлении

В одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором видно, как мужчина шел по обочине дороги с чемоданом.