Число раненых в Константиновке выросло до 34 человек — Минобороны 6 сентября, 23:03 Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Ігор Клименко/Telegram)

В результате российского обстрела Константиновки Донецкой области пострадали, по меньше мере, 34 человека.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

Министерство подчеркнуло, что российские террористы планировали ударить по рынку баллистической ракетой С-300 в период наибольшего оживления.

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«17 мирных жителей были убиты (в том числе ребенок) и 34 получили ранения. Чечня, Сирия, а теперь и Украина… Террористические атаки против мирного населения — предпочтительный подход Кремля», — говорится в сообщении.

В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.

Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.