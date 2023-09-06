Число раненых в Константиновке выросло до 34 человек — Минобороны

6 сентября, 23:03
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Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Ігор Клименко/Telegram)

Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Ігор Клименко/Telegram)

В результате российского обстрела Константиновки Донецкой области пострадали, по меньше мере, 34 человека.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

Министерство подчеркнуло, что российские террористы планировали ударить по рынку баллистической ракетой С-300 в период наибольшего оживления.

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«17 мирных жителей были убиты (в том числе ребенок) и 34 получили ранения. Чечня, Сирия, а теперь и Украина… Террористические атаки против мирного населения — предпочтительный подход Кремля», — говорится в сообщении.

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Последствия удара РФ по Константиновке, 6 сентября 2023 год (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS) «Намеренно прицельно ударили по рынку». Зеленский заявил, что россияне убили 17 человек в Константиновке из-за неудач на фронте

В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.

Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Константиновка

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