В Донецке прозвучали взрывы, повреждена «администрация» Пушилина — видео

18 сентября, 15:56
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Дым в центре оккупированного Донецка, 18 сентября 2023 года (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Дым в центре оккупированного Донецка, 18 сентября 2023 года (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В центре оккупированного Донецка в понедельник, 18 сентября, прозвучали взрывы, передают местные Telegram-каналы и российские пропагандисты.

Канал Новости Донбасса сообщил, что удар был нанесен по зданию так называемой администрации кремлевской марионетки на временно оккупированных территориях Донецкой области Дениса Пушилина. Судя по видео, которые распространяют в Telegram-каналах, в здании начался пожар, была частично разрушена крыша.

Видео дня

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что «здание администрации» Пушилина получило «незначительные повреждения». Террорист записал видео, в котором заявил, что «погибших и раненых нет».

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28 июля в Донецке был нанесен удар по зданию так называемого «МВД» террористической группировки «ДНР».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецк Донецкая область Денис Пушилин Взрыв в Донецкой области Война России против Украины

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