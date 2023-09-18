В Донецке прозвучали взрывы, повреждена «администрация» Пушилина — видео 18 сентября, 15:56 Дым в центре оккупированного Донецка, 18 сентября 2023 года (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В центре оккупированного Донецка в понедельник, 18 сентября, прозвучали взрывы, передают местные Telegram-каналы и российские пропагандисты.

Канал Новости Донбасса сообщил, что удар был нанесен по зданию так называемой администрации кремлевской марионетки на временно оккупированных территориях Донецкой области Дениса Пушилина. Судя по видео, которые распространяют в Telegram-каналах, в здании начался пожар, была частично разрушена крыша.



Видео дня

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что «здание администрации» Пушилина получило «незначительные повреждения». Террорист записал видео, в котором заявил, что «погибших и раненых нет».

28 июля в Донецке был нанесен удар по зданию так называемого «МВД» террористической группировки «ДНР».