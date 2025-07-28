Жители ТОТ стоят в очереди за водой (Фото: Astra/Telegram)

Представители террористической группировки «ДНР» заявили, что из-за критической ситуации с водой, вероятно, придется начать эвакуацию оккупированного Донецка . О нехватке воды заговорили и на официальном сайте Московской патриархии.

В сообщении говорится, что представители гуманитарной миссии РПЦ в городе ежедневно доставляют бутилированную воду местным жителям.

По словам руководителя отдела социального служения РПЦ Игоря Куликова, ситуация осложняется тем, что водоснабжение в Донецке сократили, а вода для технических нужд подается лишь раз в три дня. При этом такая вода, даже после фильтрации, остается опасной для питья.

Бывший «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец заявил, что так называемые власти в оккупированном Донецке закрывали глаза на проблемы. Также он раскритиковал главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

«Почему они не решают проблему на должном уровне? Пожалуй, им это скучно. Это долгая, кропотливая, тяжелая, грязная работа, где не сделаешь быстрого пиара, не получишь быстрого карьерного роста», — сказал «эксминистр».

Украинский журналист Денис Казанский выделил три основных причины нынешней катастрофы с водой: игнорирование потребностей местного населения Россией, разрушение водопровода в результате боевых действий, а также обмеление водохранилищ.

Он подчеркивает, что «техническая вода», которую поставляют жителям Донецка, имеет опасную концентрацию песка и вредных веществ и не пригодна для употребления.

«Ирония в том, что Россия три года наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре, надеясь вызвать гуманитарную катастрофу, но так и не смогла этого достичь. Зато она создала гуманитарную катастрофу на Донбассе. Причем для этого даже не понадобилось обстреливать водоканалы», — добавил Казанский.

Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты, которые закрыли несколько шахт на временно оккупированной территории, сделали это ненадлежащим образом.

По его словам, такие действия могут привести к отравлению грунтовых вод в Донецке.

В то же время «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что жителям оккупированных Россией территорий Донецкой области доставили около 75 автоцистерн из Москвы, направленных по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Власти «ДНР» утверждают, что продолжаются работы по перекачке воды из водохранилищ, очистке русел рек от мусора, а также очистке дна обмелевших водохранилищ. Это, по словам оккупантов, должно «улучшить состояние воды и увеличить приток в водоемы».

Несмотря на это, как пишет канал Astra, жители оккупированных территорий на востоке Украины продолжают жаловаться на качество питьевой воды из кранов, которую подают раз в три дня, а также на очереди к водовозам.

В свою очередь в Мариупольском городском совете отмечают, что российские оккупанты во время блокады города намеренно уничтожали критическую инфраструктуру, в частности систему водоснабжения. Проблему игнорировали, и она превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу, охватившую Мариуполь и всю оккупированную часть Донецкой области, говорят в горсовете.

До российского вторжения Мариуполь получал воду из двух основных источников: канала Северский Донец-Донбасс и Старо-Крымского водохранилища. Однако после разрушения водопроводов, оккупанты довели город до полного истощения, не прилагая никаких усилий для восстановления инфраструктуры, добавили в горсовете.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, ситуация в Макеевке не лучше. Там, вместо нормального водоснабжения, люди вынуждены стоять в очередях за водой, которая привозится несколькими бочками на сотни дворов. Жители жалуются на ужасные условия, а одна из женщин, пенсионерка, из-за недостатка воды даже попала в больницу, пишет Андрющенко.

Он добавил, что в Куйбышевском районе Донецка верхние этажи многоэтажек остаются без воды уже месяц, а на нижних этажах вода подается раз в три дня.

На это ранее жаловался коллаборант Олег Царев, который описал ужасные условия жизни в городе, где жители вынуждены справлять естественные нужды в пакетах, многие из которых выбрасываются из окон.

Денис Казанский напомнил Цареву о том, что произошло с Донецком после 2014 года.

«А что случилось с Донецком после 2014 года, не подскажешь, Царев? Почему он до 2014 года был городом роз, а теперь стал городом пакетиков с дерьмом?», — пишет журналист.

Кроме того, жители оккупированного Донбасса записали видеообращение, в котором их дети просят у Путина воды. В ролике, в котором приняли участие более десяти детей, они кратко рассказывают о трудностях с водоснабжением на оккупированных территориях. Дети обращаются с просьбой: «Подарите нам самое простое чудо — воду!», «Вода для нас стала роскошью. Дядя Вова, помоги!».

Россияне неоднократно ограничивали поставки воды в оккупированный Донецк. Так, в январе 2024 года единственным источником воды для жителей сразу нескольких микрорайонов города стал снег.