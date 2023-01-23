Войска РФ обстреляли жилой квартал в Часовом Яру, есть погибший — глава Донецкой ОВА 23 января, 23:27 Россияне повредили по меньшей мере девять многоэтажек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ из реактивной системы залпового огня ударили по жилому кварталу Часового Яра Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр», — пишет он.

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Кириленко отметил, что россияне повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа.

«Фактически весь микрорайон остался без света и тепла. Россияне намеренно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят», — пишет он.