Три человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области — ОВА

22 августа, 22:44
Поделиться:
Последствия российских обстрелов Донецкой области (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Последствия российских обстрелов Донецкой области (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

В результате российских артиллерийских обстрелов Донецкой области во вторник, 22 августа, погибли три мирных жителя и еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Три человека погибли и двое ранены — таковы последствия обстрела российской артиллерией Лиманской общины», — пишет он.

Видео дня

Кириленко уточнил, что россияне вечером нанесли удары по нескольким поселкам. В результате ударов страны-террориста в Торском погибли три человека и один был ранен. Еще один гражданский, по его данным, получил ранение в Закотном.

Павло Кириленко/Telegram
Фото: Павло Кириленко/Telegram

Глава ОВА напомнил, что россияне ежедневно бьют по гражданским объектам Донбасса. Особенно страдают прифронтовые общины в результате российских атак.

Павло Кириленко/Telegram
Фото: Павло Кириленко/Telegram
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X