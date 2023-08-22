Три человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области — ОВА 22 августа, 22:44 Последствия российских обстрелов Донецкой области (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

В результате российских артиллерийских обстрелов Донецкой области во вторник, 22 августа, погибли три мирных жителя и еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Три человека погибли и двое ранены — таковы последствия обстрела российской артиллерией Лиманской общины», — пишет он.

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Кириленко уточнил, что россияне вечером нанесли удары по нескольким поселкам. В результате ударов страны-террориста в Торском погибли три человека и один был ранен. Еще один гражданский, по его данным, получил ранение в Закотном.

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Глава ОВА напомнил, что россияне ежедневно бьют по гражданским объектам Донбасса. Особенно страдают прифронтовые общины в результате российских атак.

Фото: Павло Кириленко/Telegram