В Донецкой ОВА рассказали, сколько детей остается в самых опасных местах Донбасса 18 мая, 22:32 Эвакуация детей из прифронтового поселка Ямполь Донецкой области, 2 мая 2023 года (Фото:Скриншот видео Нацполици)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, сколько детей остается в зоне боевых действий на Донбассе, по данным на четверг, 18 мая.

«Если брать опасные зоны, Бахмут оттуда максимально всех детей вывезли. По нашим данным, все находившиеся там дети были эвакуированы. Это Бахмут, Бахмутский район — Ягодное, Хромово, другие. Из города Часов Яр, где часто бывают обстрелы, всех детей эвакуировали», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

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Также, по его данным, из города Угледар эвакуировали всех детей, а также в Марьинке детей нет.

«В Красногоровке и близлежащих селах остаются пятеро-семеро детей. Меняют свое местонахождение, скрывают родители детей своих от эвакуации», — рассказал он.

По его словам, в Торецкой общине, которая относительно удалена от линии фронта, находится более 700 детей. Там уже постепенно начали проводить эвакуацию родителей с детьми.