Вражеская атака. Российские оккупанты обстреляли Славянский курорт — Офис генпрокурора 28 апреля, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли курорт в Славянске (Фото:Офис генпрокурора)

Российские оккупанты обстреляли Славянский курорт, по данному факту начато расследование.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во вторник, 26 апреля российские солдаты совершили авиаобстрел города Славянск, в результате которого значительные разрушения получили здание ГП СКРЦ Славянский курорт ЧАО Укрпрофздравница, а именно — корпуса больницы.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



На месте обстрела работают следователи и взрывотехники.

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