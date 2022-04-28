Вражеская атака. Российские оккупанты обстреляли Славянский курорт — Офис генпрокурора
Оккупанты обстреляли курорт в Славянске (Фото:Офис генпрокурора)
Российские оккупанты обстреляли Славянский курорт, по данному факту начато расследование.
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Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, во вторник, 26 апреля российские солдаты совершили авиаобстрел города Славянск, в результате которого значительные разрушения получили здание ГП СКРЦ Славянский курорт ЧАО Укрпрофздравница, а именно — корпуса больницы.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
На месте обстрела работают следователи и взрывотехники.
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