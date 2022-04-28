Вражеская атака. Российские оккупанты обстреляли Славянский курорт — Офис генпрокурора

28 апреля, 11:24
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Оккупанты обстреляли курорт в Славянске (Фото:Офис генпрокурора)

Оккупанты обстреляли курорт в Славянске (Фото:Офис генпрокурора)

Российские оккупанты обстреляли Славянский курорт, по данному факту начато расследование.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во вторник, 26 апреля российские солдаты совершили авиаобстрел города Славянск, в результате которого значительные разрушения получили здание ГП СКРЦ Славянский курорт ЧАО Укрпрофздравница, а именно — корпуса больницы.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

https://www.youtube.com/watch?v=dC4f3jbj2KA&t=8s

На месте обстрела работают следователи и взрывотехники.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

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