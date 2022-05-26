За сутки российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, погибли мирные жители — фото 26 мая, 10:56 Цей матеріал також доступний українською В результате вражеских обстрелов были разрушены дома (Фото:www.npu.gov.ua)

За сутки российские оккупанты обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов, погибли мирные жители.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ведомстве заявили, что разрушения получили 27 гражданских объектов — жилые дома, школа, оздоровительное учреждение, железнодорожная инфраструктура.

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Враг ударил по населенным пунктам — Авдеевка, Покровск, Бахмут, Славянск, Марьинка, Николаевка, Святогорск, Лиман, Южное, Большая Новоселка, Райгородок, Сидорово, Времовка.

Фото: www.npu.gov.ua

Фото: www.npu.gov.ua

Фото: www.npu.gov.ua

В Нацполиции заявили, что российские войска били из ракетных комплексов Искандер, реактивных систем залпового огня Град и Торнадо, тяжелой артиллерии, танков.

Есть погибшие и раненые гражданские жители.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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