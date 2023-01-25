Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Торецк и Бахмут, есть погибший

25 января, 23:13
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В результате атаки оккупантов погиб мужчина (Фото:Донецька обласна прокуратура/Telegram)

В результате атаки оккупантов погиб мужчина (Фото:Донецька обласна прокуратура/Telegram)

Войска РФ в среду, 25 января, обстреляли Торецк и Бахмут в Донецкой области, в результате ударов погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

«Вооруженные силы РФ в очередной раз ударили из ствольной артиллерии по Торецку, Бахмуту и Бахмутскому району», — сообщает прокуратура.

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Российские снаряды ударили по жилой застройке. В результате атаки оккупантов погиб мужчина, еще четыре человека получили осколочные ранения.

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«От атаки оккупантов погиб 44-летний мужчина, еще четыре человека — из которых 76-летняя мать и ее 50-летний сын, получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Также были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и другие объекты. Правоохранителями осуществляются досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Российская агрессия Войска РФ Торецк Бахмут

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