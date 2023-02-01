Россияне пытаются прорвать оборону на Донбассе, ВСУ защищают каждый сантиметр — Маляр 1 февраля, 21:59 Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты предпринимают попытки прорвать оборону Украины.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону», — написала она.

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Маляр добавила, что несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

«Идет война. Жестокая и ожесточенная. Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Наши воины защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях преимущества врага в количестве бойцов и вооружении», — подчеркнула она

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны, которая придется на февраль и март.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.