Российские оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области: двое погибших, четверо раненых — глава ОВА 17 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты открыли огонь по центру города Золотое (Фото:Скриншот с видео Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. В результате два человека погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в одной из многоэтажек разрушены два этажа — снаряды прошли навылет.



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«Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов, рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению», — написал Гайдай.

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