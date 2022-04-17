Российские оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области: двое погибших, четверо раненых — глава ОВА

17 апреля, 16:39
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Оккупанты открыли огонь по центру города Золотое (Фото:Скриншот с видео Сергей Гайдай / Telegram)

Оккупанты открыли огонь по центру города Золотое (Фото:Скриншот с видео Сергей Гайдай / Telegram)

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Российские оккупанты открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. В результате два человека погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в одной из многоэтажек разрушены два этажа — снаряды прошли навылет.

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«Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов, рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению», — написал Гайдай.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Российские военные Война на Донбассе Сергей Гайдай ОРДЛО Война России против Украины

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