Донецкая ОВА: Россияне обстреляли из артиллерии Бахмут, среди жертв — подросток 31 января, 16:08 Последствия российских обстрелов Бахмута, 31 января (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ во вторник, 31 января, обстреляли из артиллерии Бахмут в Донецкой области. В результате российской атаки погибли два человека, среди которых — несовершеннолетний парень.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он напомнил, что оккупанты несколько месяцев подряд методично и целеустремленно уничтожают Бахмут и убивают мирных жителей.

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«Сегодняшний день, к сожалению, не исключение: два человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших — несовершеннолетний парень», — сообщил он.

Также, по его данным, четыре мирных жителя пострадали и была повреждена аптека. Он подчеркнул, что все военные преступления войск РФ документируются, а россияне будут отвечать за свои действия.

Дополнено 16:10 В результате обстрела РФ жилмассива в Бахмуте погиб 12-летний мальчик и мужчина, сообщает Офис генпрокурора в Telegram. Также, по данным прокуратуры, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан.

«По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилмассив в г. Бахмуте. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском направлении. Украинский город обстреливается россиянами ежедневно. По данным ВСУ, в районе Бахмута оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми.