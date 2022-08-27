РФ усилила наступление на Донбассе, чтобы оттянуть туда украинские силы — разведка Британии 27 августа, 10:25 Украинские военные ведут огонь из САУ 2С7 Пион в Донецкой области, 26 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Россия усилила интенсивность боевых действий на Донбассе за последние пять дней. Причиной этого является попытка оккупантов оттянуть туда дополнительные силы ВСУ, не допустив контрнаступления Украины.



Об этом говорится в сводке разведки Великобритании по состоянию на субботу, 26 августа.

Интенсивные бои идут возле Северска и Бахмута. Также армия РФ продвинулась в центр села Пески недалеко от Донецкого аэропорта. Однако территориальные достижения РФ за время наступления незначительны, констатирует британская разведка.

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«Существует реальная вероятность, что Россия активизировала свои действия на Донбассе, чтобы туда перебросили или оставили дополнительные украинские подразделения — на фоне предположений о планах Украины относительно большого контрнаступления», — заявили там.

Ранее в разведке говорили, что Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине. По состоянию на 26 августа ВСУ контролируют 45% Донецкой области, там остаются около 350 тысяч человек.

За минувшие сутки армия РФ разрушила и повредила 66 гражданских объектов Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил о двух погибших и 12 раненых.



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