РФ усилила наступление на Донбассе, чтобы оттянуть туда украинские силы — разведка Британии

27 августа, 10:25
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Украинские военные ведут огонь из САУ 2С7 Пион в Донецкой области, 26 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные ведут огонь из САУ 2С7 Пион в Донецкой области, 26 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Россия усилила интенсивность боевых действий на Донбассе за последние пять дней. Причиной этого является попытка оккупантов оттянуть туда дополнительные силы ВСУ, не допустив контрнаступления Украины.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании по состоянию на субботу, 26 августа.

Интенсивные бои идут возле Северска и Бахмута. Также армия РФ продвинулась в центр села Пески недалеко от Донецкого аэропорта. Однако территориальные достижения РФ за время наступления незначительны, констатирует британская разведка.

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«Существует реальная вероятность, что Россия активизировала свои действия на Донбассе, чтобы туда перебросили или оставили дополнительные украинские подразделения — на фоне предположений о планах Украины относительно большого контрнаступления», — заявили там.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1563406537401389056?s=20&t=Vsyw5YURjjUWM2tlRGb2uQ

Ранее в разведке говорили, что Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине. По состоянию на 26 августа ВСУ контролируют 45% Донецкой области, там остаются около 350 тысяч человек.

За минувшие сутки армия РФ разрушила и повредила 66 гражданских объектов Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил о двух погибших и 12 раненых.

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https://www.youtube.com/watch?v=Fbe9IQhaNoA
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины

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