Оккупанты все еще могут захватить Северодонецк — ISW

5 июня, 04:01
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Северодонецк после обстрелов со стороны оккупантов (Фото:Сергей Гайдай)

Северодонецк после обстрелов со стороны оккупантов (Фото:Сергей Гайдай)

Российские военные все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск. В то же время, украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.

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В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Северодонецк Война на Донбассе Война России против Украины

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