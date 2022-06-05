Оккупанты все еще могут захватить Северодонецк — ISW 5 июня, 04:01 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после обстрелов со стороны оккупантов (Фото:Сергей Гайдай)

Российские военные все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск. В то же время, украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.



Отмечается, что украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.

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В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.

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