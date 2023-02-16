«Они из страха подрываются сами». Как российские танкисты заводят танки на свои же мины — отвечает боец с передовой 16 февраля, 14:57 Бои недалеко от Бахмута, Донецкая область, 10 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Александр Афанасьев, офицер 54-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал в эфире Radio NV, как неопытные российские танкисты из-за страха фактически сами уничтожают собственную технику, которая к тому же и так слабо защищена.

«Угледар это другая тема, но то, что я видел: [российский танк] просто уехал, не добрался до линии столкновения, развернулся и взорвался на своей же мине. Вот такая „некорректная“ работа танкиста. Одной дорогой поехал, а вернулся другой и в итоге наехал на противотанковую мину, которые они сами и ставят», — рассказал Афанасьев.

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По мнению бойца ВС Украины, столь неумелые действия российских военных связаны со страхом малоопытных солдат противника.

«Страх. Сесть в танк и поехать в бой — это очень страшно. <...> Потому что шансы выживания при попадании какого-то противотанкового комплекса минимальны. [Танк] Т-72 это просто „бомба“. При пробитии брони [вероятность] выживаемости очень мала», — резюмировал военный.

В докладе The Military Balance 2023 года британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованном 15 февраля, говорится, что около половины новых российских танков были уничтожены за время полномасштабного вторжения России в Украину.

«По оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Более того, изменился состав российского парка танков», — говорится в предисловии доклада.

Отмечается, что из-за того, что современные машины были уничтожены, Россия пытается компенсировать потери и снимает с хранения старые танки.

Аналитики отмечают, что война наконец-то вытесняет из многих восточноевропейских запасов оборудование советских времен, которое многие государства сохранили после окончания Холодной войны.

«Поток западной артиллерии в Украину модернизирует вооружение Киева и расширяет его возможности», — добавили в IISS.

По данным Генштаба, с начала российского вторжения оккупанты потеряли в Украине 3290 танков.