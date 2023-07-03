В Донецкой области командир и сотрудники воинской части похитили почти 5 млн гривен «боевых» — ГБР 3 июля, 15:31 Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились выплаты «боевых» (Фото:пресс-служба ГБР)

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным. По данным следствия, подозреваемые начисляли «боевые» выплаты военным, которые не несли службу на передовой.

В пресс-службе ГБР сообщают, что схема действовала в течение 7 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет почти 5 млн гривен.

Фигуранты, по данным следствия, включили в списки для выплат девять военнослужащих, которые фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

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«В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому», — сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба ГБР

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты «боевых» доплат.

Фото: пресс-служба ГБР

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов. Четверо его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.