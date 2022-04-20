Окопная правда. «Наша арта работает без остановки уже вторые сутки». Рассказ бойца, прямо сейчас защищающего восток страны 20 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Быт войны: До 2 тонн боекомплекта расходуют расчеты украинских САУ за пару дней войны (Фото:REUTERS / Maksim Levin)

Монолог военнослужащего-артиллериста, находящегося на фронте, — о перегрузке 2 т боеприпасов за 15 минут, точной стрельбе из стареньких орудий и про ад переднего края.

НВ удалось поговорить с бойцом артподразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. С началом войны этот 42-летний житель Херсона, бывший айтишник-фрилансер, был мобилизован в ВСУ и теперь защищает Украину относительно недалеко от родного дома — на запорожском направлении. То есть именно там, где сейчас разворачивается большое наступление россиян.

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Разглашать точное местонахождение своего подразделения артиллерист не стал — это секретная информация. Также военнослужащий отказался называть свою фамилию, ведь его родители до сих пор находятся в Херсоне, то есть, под оккупацией.

НВ записал впечатления этого бойца от разворачивающихся вокруг него событий и подает самые яркие цитаты его рассказа в виде монолога от первого лица.

«У нас дела очень тяжелые. Сверхмощное наступление врага. Пацаны из пехоты говорят, что там [на линии столкновения] ад. Враг пытается прорвать нашу оборону. Техника противника идет. Если не получается [прорваться] — гасят всем, что есть, и снова — прорыв. И так без конца. Наши держатся пока, арта работает без остановки уже вторые сутки. Я — арта, артиллерия».



Когда начинает работать наша «саушка» [САУ — самоходная артиллерийская установка], внутри ее [от выстрелов] собирается много пороховых газов. Там практически нечем дышать. У нас один заряжающий [член экипажа САУ] получил отравление газами. Даже просил его дострелить, но это, конечно, эмоции".

«Подкрепление идет — много техники. Я не знаю, какой. Но сказали, что идет много подкреплений. Потому что нас здесь достаточно „потрепали“. Но поверьте: наши их [врагов] крошат в разы больше, а они не считают своих».

«То, как пацаны с пушками работают — они герои. Выжимают из техники, которой 50 лет, просто невозможное. Стреляют из пушек с кривыми стволами — и стреляют точно. Ибо хорошо учитывают погрешности. Не все такие [пушки], конечно, но прецеденты есть».

Каждый снаряд весит 22 кг и заряд — еще 7 кг. И ты должен производить четыре выстрела в минуту. [Экипажи САУ] засыпают прямо в технике. Их вытаскивают и усаживают других".

«Однажды вывозили БК [боекомплект] на огневые позиции. В ящике 2 снаряда + 2 заряда. Это 58 кг. И сам ящик — 10 кг. Всего — 68 кг. Вот тебе тридцать таких ящиков. И их нужно разгрузить из грузовика за 15 минут. Я сделал это, не один, конечно. Разогнуться сутки потом не мог: 2 т [БК для пары машин на 2−3 дня] за 15 минут. Я как посчитал, реально охренел».

Чтобы одна «саушка» с экипажем из четырех человек эффективно била по оркам, за их спинами работает 20−30 людей поддержки: охрана, такелажники, перегружающие БК, связисты, корректировщики, штаб, который рассчитывает координаты удара, разведчики и так далее. Это целая система. Экипаж — это острие пики, он наносит удар. А работает для этого куча людей".

«Для меня артиллерия была покрыта дымкой романтической завесы. Но теперь я увидел, что на самом деле это очень тяжелый и опасный труд. У нас были даже столкновения экипажей с танками. Обычно для „саушки“ это смерть: танки бронированные, а САУ — нет. Поэтому даже обстрел [реактивными системами залпового огня] смерчами или ураганами для САУ опасен. Танку ничего не будет, а саушку шрапнель пробьет. Но нашим удалось скрыться. Еще и из окружения выйти».

«Если наша 122 мм САУ по колонне врага бахнет — это сила. Гарантированная зона поражения техники — радиус в 50 м. Если попали в районе 20 м — это считается точное попадание. Технику разрывает в этом случае. Даже танк. Один снаряд может сжечь 3−5 единиц в колонне. Особенно небронированную технику — БМП, БТР, грузовики».

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