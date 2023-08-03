Новая благотворительная инициатива «Страна родных сердец» — сбор 3 000 000 для ремонта детского ожогового центра 3 августа, 09:51 Новости компаний Аврора

«Аврора» всегда поддерживает и помогает. Вместе с Art Nation Loyalty сеть мультимаркетов уже в третий раз запускает акцию лояльности, чтобы собрать средства на важные цели. На этот раз благотворительная кампания «Страна родных сердец» призвана поддержать детский ожоговый центр «Незламні», чтобы отремонтировать детское ожоговое отделение.

Фото: Аврора

И это не просто очередная акция, а реальная возможность помочь детям! Как отмечает Роман Сивковский — директор по маркетингу сети мультимаркетов «Аврора», присоединившись к благотворительной инициативе, каждый может стать добрым волшебником, дарить надежду и тепло в самые трудные времена.

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Сейчас это миссия номер один для всех украинцев, ведь война продолжается, а ее последствия ежедневно масштабируются. Поэтому, располагая возможностью помочь, — должны это делать! Ведь основная сила украинцев — в единстве.

Масштабная благотворительная кампания стартовала 1 августа и продлится до 15 сентября 2023 года. За это время мы планируем собрать 3 000 000 грн на ремонт детского ожогового центра во Львове. Именно там проходят бесплатную реабилитацию юные пациенты, пострадавшие из-за войны.

Ожоги — одна из самых распространенных и самых смертельных травм маленьких украинцев. Ежегодно в Украине от них страдают до 12 тысяч детей. Более 700 из них проходят лечение в детской Больнице Святого Николая.

Самые частые случаи — ожоги, вызванные кипятком, электрогенераторами, свечами и химическими средствами. Такое может случиться с каждым ребенком. После полномасштабного вторжения ожоговых травм стало еще больше, потому что ими сопровождается каждое минно-взрывное ранение.

Только в Больнице Святого Николая количество госпитализаций возросло в 5 раз: с 20 до 100 в сутки. Именно поэтому сеть «Аврора» приглашает всех неравнодушных присоединиться к сбору, чтобы как можно скорее создать надлежащие условия для ожогового центра и спасти множество украинских жизней.





Фото: Аврора

Основные персонажи кампании, которые стали настоящими героями «Страны родных сердец», — это Джойки, маленькие наклейки с большой миссией. Их покупателям предлагают за каждые 80 грн в чеке. Благотворительные наклейки стоят 2 грн, но при желании их можно приобрести отдельно по обычной цене 10 грн.

Также дополнительные Джойки можно получить за приобретение товаров от партнеров «Авроры». Каждая гривня с приобретенной наклейки будет направлена на счет национального реабилитационного центра. Генеральным партнером благотворительной акции стала ТМ «VIDEX».

Все желающие могут задонатить напрямую на банку по ссылке.



Фото: Аврора

Но и на этом было решено не останавливаться: на Джойках прописаны пожелания, а внизу можно написать свое имя и прикрепить наклейки на специальном постере, расположенном в торговом зале. По завершении акции эти постеры будут переданы в центр «Незламні», чтобы поддержать каждого малыша, пострадавшего от войны.

Таким образом «Аврора» выполняет сразу несколько важных миссий: помогает с ремонтом детского отделения и поддерживает дух украинцев.

Фото: Аврора

«Мы ценим открытость „Авроры“ к новым идеям и ее желание поддерживать благотворительные инициативы в Украине. Мы уверены, что Джойки, маленькие герои кампании, будут вдохновлять клиентов сети „Аврора“ делать добрые дела и не забывать, что слова и другие проявления поддержки исцеляют и дарят тепло даже в самые темные времена», — добавляет Эдуард Ахрамович, основатель и СЕО Art Nation Loyalty, которая разработала кампанию «Страна родных сердец».

Покупая Джойки от «Авроры», вы автоматически вносите вклад в помощь детям с ожогами и создание необходимых условий для их лечения. Начните делать добро вместе с «Авророй» — станьте значимым звеном нашего большого сбора!

Фото: Аврора