Новая благотворительная инициатива «Страна родных сердец» — сбор 3 000 000 для ремонта детского ожогового центра
Аврора
«Аврора» всегда поддерживает и помогает. Вместе с Art Nation Loyalty сеть мультимаркетов уже в третий раз запускает акцию лояльности, чтобы собрать средства на важные цели. На этот раз благотворительная кампания «Страна родных сердец» призвана поддержать детский ожоговый центр «Незламні», чтобы отремонтировать детское ожоговое отделение.
И это не просто очередная акция, а реальная возможность помочь детям! Как отмечает Роман Сивковский — директор по маркетингу сети мультимаркетов «Аврора», присоединившись к благотворительной инициативе, каждый может стать добрым волшебником, дарить надежду и тепло в самые трудные времена.
Сейчас это миссия номер один для всех украинцев, ведь война продолжается, а ее последствия ежедневно масштабируются. Поэтому, располагая возможностью помочь, — должны это делать! Ведь основная сила украинцев — в единстве.
Масштабная благотворительная кампания стартовала 1 августа и продлится до 15 сентября 2023 года. За это время мы планируем собрать 3 000 000 грн на ремонт детского ожогового центра во Львове. Именно там проходят бесплатную реабилитацию юные пациенты, пострадавшие из-за войны.
Ожоги — одна из самых распространенных и самых смертельных травм маленьких украинцев. Ежегодно в Украине от них страдают до 12 тысяч детей. Более 700 из них проходят лечение в детской Больнице Святого Николая.
Самые частые случаи — ожоги, вызванные кипятком, электрогенераторами, свечами и химическими средствами. Такое может случиться с каждым ребенком. После полномасштабного вторжения ожоговых травм стало еще больше, потому что ими сопровождается каждое минно-взрывное ранение.
Только в Больнице Святого Николая количество госпитализаций возросло в 5 раз: с 20 до 100 в сутки. Именно поэтому сеть «Аврора» приглашает всех неравнодушных присоединиться к сбору, чтобы как можно скорее создать надлежащие условия для ожогового центра и спасти множество украинских жизней.
Основные персонажи кампании, которые стали настоящими героями «Страны родных сердец», — это Джойки, маленькие наклейки с большой миссией. Их покупателям предлагают за каждые 80 грн в чеке. Благотворительные наклейки стоят 2 грн, но при желании их можно приобрести отдельно по обычной цене 10 грн.
Также дополнительные Джойки можно получить за приобретение товаров от партнеров «Авроры». Каждая гривня с приобретенной наклейки будет направлена на счет национального реабилитационного центра. Генеральным партнером благотворительной акции стала ТМ «VIDEX».
Все желающие могут задонатить напрямую на банку по ссылке.
Но и на этом было решено не останавливаться: на Джойках прописаны пожелания, а внизу можно написать свое имя и прикрепить наклейки на специальном постере, расположенном в торговом зале. По завершении акции эти постеры будут переданы в центр «Незламні», чтобы поддержать каждого малыша, пострадавшего от войны.
Таким образом «Аврора» выполняет сразу несколько важных миссий: помогает с ремонтом детского отделения и поддерживает дух украинцев.
«Мы ценим открытость „Авроры“ к новым идеям и ее желание поддерживать благотворительные инициативы в Украине. Мы уверены, что Джойки, маленькие герои кампании, будут вдохновлять клиентов сети „Аврора“ делать добрые дела и не забывать, что слова и другие проявления поддержки исцеляют и дарят тепло даже в самые темные времена», — добавляет Эдуард Ахрамович, основатель и СЕО Art Nation Loyalty, которая разработала кампанию «Страна родных сердец».
Покупая Джойки от «Авроры», вы автоматически вносите вклад в помощь детям с ожогами и создание необходимых условий для их лечения. Начните делать добро вместе с «Авророй» — станьте значимым звеном нашего большого сбора!