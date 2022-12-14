Домой вернулись 64 бойца. Украина и РФ провели новый обмен пленными
64 украинских защитников вернулись домой в результате обмена (Фото:t.me/ermaka2022)
Украина и РФ провели новый обмен, в результате которого домой вернулись 64 украинских защитника, среди которых — гражданин США.
Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Военнослужащие, которые вернулись домой в результате обмена, воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности, участвовали в обороне города Бахмут. Среди них — офицеры, рядовые и сержанты.
Удалось также освободить гражданина США Мурекези Суэди.
Кроме того, вернули тела четырех погибших.
6 декабря в результате обмена удалось вернуть в Украину 60 защитников.