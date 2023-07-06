Домой удалось вернуть двух похищенных россиянами детей украинского медика — ОП 6 июля, 16:03 В Украину удалось вернуть 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В четверг, 6 июля, в Украину удалось вернуть двух украинских детей, которых россияне незаконно вывезли на территорию Россию. Их мать, боевого медика, освободили из плена во время большого обмена в октябре 2022 года.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Также сегодня возвращаем домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару. Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года», — пишет он.

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Ермак добавил, что женщина с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала и пыталась скрыть похищение.

Фото: пресс-служба ГУР/Telegram

17 октября, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, по итогам которого домой возвращаются 108 женщин.



17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.