«Боятся об этом сообщать». Военный омбудсмен заявила, что за полгода получила семь обращений о домогательствах в ВСУ

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова во вторник, 22 июля, заявила, что за первые шесть месяцев работы получила семь обращений относительно сексуальных домогательств .

Об этом она рассказала в комментарии hromadske.

По словам Решетиловой, такое количество обращений не означает, что проблемы нет, а лишь говорит о том, что женщины, которым реально угрожает опасность, боятся сообщать об этом. Она добавила, что «другие, к сожалению, позволяют себе манипулировать и клеветать на своих собратьев».

Реклама

Уполномоченная добавила, что ее задача — построить такую систему защиты для женщин, служащих в рядах ВСУ, чтобы исключить случаи домогательств и сексуального насилия.

«А если такое и случалось, то женщины имели бы доверие к военному омбудсмену и были уверены в том, что их обезопасят. Это, кстати, касается и мужчин», — заявила Решетилова.

Ранее военнослужащая 155 отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно становилась жертвой домогательств со стороны своего побратима.

Защитница отметила, что этот случай не был первым и побратим и раньше домогался ее. Марцинюк считает, что женщинам нужна защита от мужчин в армии или возможность защищать Украину отдельно от мужчин.

21 июля Решетилова сказала, что докладывала командованию всех уровней, в частности, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому о ситуации в 60-й отдельной механизированной бригаде.

В тот же день начальник медицинского пункта 3-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады Андрей Зотя заявил о нарушении прав военных и сокрытии санитарных потерь.

По его словам, командир батальона Богдан Дивак и начальник штаба Евгений Воробьев в разговоре по телефону требовали отменить медицинские освобождения военным по состоянию здоровья. Кроме того, они, по словам Зоти, приказывали не оказывать медицинскую помощь бойцам батальона.

Военный медик сообщил о систематических нарушениях прав военнослужащих, которые, по его словам, происходят под руководством командира бригады Андрея Бородина. Зотя отметил, что ему известно о случаях сокрытия санитарных потерь, которые не фиксируются в журнале боевых действий.