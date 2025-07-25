«Дело на контроле командования». В Сухопутных войсках расследуют заявление защитницы из 155-й ОМБр о домогательствах со стороны побратима

По словам офицеров, в Сухопутных войсках культивируется «нулевая терпимость к любым нарушениям законов среди военнослужащих». (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В воинской части А5001 начали служебное расследование по заявлению военнослужащей 155-й ОМБр Елизаветы Марцинюк о домогательствах со стороны одного из побратимов.

Об этом сообщается 25 июля в ответе командования Сухопутных войск на запрос издания УП. Жизнь.

«В случае подтверждения фактов нарушения действующего законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности. Проведение этого расследования находится на контроле командования Сухопутных войск ВСУ», — заявили украинские офицеры.

По их словам, в Сухопутных войсках культивируется «нулевая терпимость к любым нарушениям законов среди военнослужащих».

«Только окончательное решение и выводы позволят оценить имеющиеся факты, условия, способствовавшие совершению правонарушения, а также установить степень вины лиц, чьи действия или бездействие стали причиной правонарушения», — говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в Сухопутных войсках попросили «воздержаться от преждевременных суждений и выводов до объявления результатов служебного расследования».

В июле военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно становилась жертвой домогательств со стороны своего побратима.

«Отвратительно, больно и страшно. Пока без последствий для обидчика, но с паничками и опустошением для меня. Ожидаю достойного наказания, пока звучит: „ну если бы изнасиловал, тогда бы в полицию“ от некоторых чинов», — рассказала она.

По словам Марцинюк, она рассказала об инциденте офицеру психологической поддержки персонала подразделения. Однако в ответ не услышала слов поддержки и предложений по решению проблемы, а получила лишь обвинения в свой адрес.

«Офицер с ППП отказался содействовать в открытии расследования, сказал сама виновата и вообще ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет). В ответ на мои возмущения по газлайтингу, слатшеймингу и обращению „дитя“ накатал на меня рапорт и втулили выговор за грубое общение с господином офицером. Только не учли, что я записала разговор. То есть мне уже пытаются заткнуть рот», — подытожила военнослужащая.