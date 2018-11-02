Домашнее насилие. С чем сталкиваются и как решают эту проблему украинцы

Более 1 млн женщин в Украине ежегодно подвергаются насилию в своих семьях и лишь 10% из них обращаются в полицию. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Около 9% мужчин в Украине считают, что избиение женщины является нормальным поведением. Министерство социальной политики Украины, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) запустили в Украине информационную кампанию Говори против насилия.

В рамках кампании провели онлайн-опрос о том, что думают украинцы о домашнем насилии. Вместе с нейробиологами выяснили, как психологическое насилие влияет на мозг человека. Оно проводилось среди мужчин и женщин в возрасте 18-55 лет по всей территории Украине - в городах и сельской местности, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса с 21 мая по 12 июня этого года.

Закон о домашнем насилии

В этом году Верховная Рада приняла закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию. Соответствующие изменения внесены и в Уголовный кодекс.

Новый закон вступил в силу в начале этого года. Он определяет насилием не только физическое, но и моральное, и экономическое давление, а также угрозы совершения таких действий. Закон предусматривает создание приютов для жертв, где можно получить помощь.

Документ защищает людей, находящихся в незарегистрированных отношениях

Кроме того, обязывает государство создать национальные горячие линии для оперативных консультаций. Пострадавшие имеют право пользоваться бесплатными услугами адвокатов в центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Документ защищает людей, находящихся в незарегистрированных отношениях, потому что раньше закон защищал только официально зарегистрированных супругов. Пострадавшим ребенком признается не только тот, который потерпел домашнее насилие, но и очевидец такого насилия.

Агрессоры должны проходить коррекционную программу. Но одно из важнейших изменений с января следующего года - вводится уголовная ответственность за любое насильственное действие в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Проблема не поднималась

Опыт насилия во взрослом возрасте имели 39% женщин и 22% мужчин. Каждый второй не считает проявлениями насилия навязчивые ревность или контроль за стилем и одеждой партнера.

Заместитель министра социальной политики Украины Наталия Федорович рассказала, что 20 лет назад, в конце 90-х годов прошлого века, в Украине вообще не шла речь о проблеме домашнего насилия.

"Каждая 5-я женщина является жертвой домашнего насилия. Обращается за помощью - не более 20%", - сказала Федорович.

Проявления насилия в отношении детей

От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия, в частности, психологического и морального. Каждый второй украинец считает, что "шлепнуть" ребенка по ягодицам - не является насилием в определенных ситуациях. Только треть воспринимает как насилие демонстративное игнорирование ребенка.

В то же время каждая третья женщина и каждый второй мужчина уверены, что в случае насилия иногда жертва виновата сама. Опрос показал, что 65% украинцев считают себя осведомленными в теме, но под насилием понимают преимущественно физические действия.

Каждая третья женщина и второй мужчина уверены, что в случае насилия иногда виновата жертва

Проблема домашнего насилия есть во всех странах мира, в том числе и в Украине, рассказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джама Гулейд. По его словам, в некоторых странах это проявляется острее, потому что женщины имеют очень мало прав. Часто насилие в отношении них считают нормальным отношением.

Украина находится в лидерах среди стран, где распространен школьный буллинг. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о противодействии буллингу в школах.

Он предлагает ввести административную ответственность за буллинг, а также за сокрытие подобных случаев, а также штрафы от 20 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения.

"Цель кампании - побудить к простейшему - поговорить о насилии. В своей семье, с детьми. Для начала нужно признать, что насилие существует", - отметил Гулейд.