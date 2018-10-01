Дома в Конче-Заспе и махинации в сфере закупки важных лекарств. Наші гроші показали сюжет о руководстве Службы внешней разведки

До аннексии Крыма Семочко работал на полуострове в СБУ

Жуналисты программы Наші гроші опубликовали сюжет о заместителе главы Службы внешней разведки СБУ Сергее Семочко, которого в сюжете подозревают в причастности к дефициту важных препаратов для людей больных диализом.

Во время работы в СБУ, Семочко сменил несколько должностей. До окуупации Крыма работал на полуострове, затем был в руководстве контрразведки и руководил СБУ Киева. Два месяца назад был переведен в Службу внешней разведки.

Журналистка Леся Иванова в своем расследовании выяснила, что во время работы в контрразведке, Семочко был причастен к тому, что государство не могло закупить для аптек лекарства для диализа.

Пациенты требуют ежедневного приема лекарства методом диализа. Также запрещено менять препарат, который помогает от болезни. По данным издания, под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры. На самом деле, отмечают журналисты, у фармокологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства.

Журнаслиты Наші гроші также показали дорогие дома в Козыне и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Сергею Семочко.

Также в сюжете отмечается, что родственники Семочко владеют российским гражданством и бизнесом в Крыму.