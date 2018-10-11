Должностные лица Нацполиции Сумской области облагали водителей "данью" - СБУ

В четверг, 11 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области трех руководителей подразделения и инспектора патрульной полиции одного из местных райотделов.

Как сообщается, должностные лица наладили механизм вымогательства взяток от водителей.

В частности, был задокументирован факт получения злоумышленниками шести тысяч гривен от местного жителя, который был задержан за вождение в нетрезвом состоянии.

Кроме того, от еще одного водителя полицейские требовали ежемесячную "дань" в размере шестисот гривен из-за отсутствия водительского удостоверения.

Правоохранители задержали коррупционеров во время получения очередного транша взятки.