11 октября 2018, четверг

Должностные лица Нацполиции Сумской области облагали водителей "данью" - СБУ

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Полицейских задержали после получения очередной взятки
Фото: СБУ

Полицейских задержали после получения очередной взятки

В четверг, 11 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области трех руководителей подразделения и инспектора патрульной полиции одного из местных райотделов.

Как сообщается, должностные лица наладили механизм вымогательства взяток от водителей.

В частности, был задокументирован факт получения злоумышленниками шести тысяч гривен от местного жителя, который был задержан за вождение в нетрезвом состоянии.

Кроме того, от еще одного водителя полицейские требовали ежемесячную "дань" в размере шестисот гривен из-за отсутствия водительского удостоверения.

Правоохранители задержали коррупционеров во время получения очередного транша взятки.

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