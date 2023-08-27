Если война перейдет на территорию России, то велик риск, что мы останемся одни — Зеленский 27 августа, 21:28 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае переноса военных действий на территорию России Украина может потерять поддержку ряда международных партнеров.

Об этом Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.

Отвечая на вопрос журналистки о том, должна ли война перейти на территорию России, Зеленский отметил: «это большой риск, что мы точно останемся одни».

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Глава государства отметил, что любая война, где бы она ни была — это всегда о потерях, и «все надо рассчитывать».

Президент подчеркнул, что страна пытается привлечь на свою сторону не только государства, которые ее поддерживали с начала агрессии РФ, но и «те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции».

Ранее Зеленский назвал неизбежным и справедливым процессом то, что война, которую развязали россияне, постепенно возвращается на территорию России.