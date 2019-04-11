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Должен заплатить сам. Насиров проиграл суд врачу, который давал показания о состоянии его здоровья

Сегодня, 11:57
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Должен заплатить сам. Насиров проиграл суд врачу, который давал показания о состоянии его здоровья - фото

ЦПК

Насиров должен заплатить врачу 13 тысяч гривен

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров во второй раз проиграл суд против врача Максима Соколова, который рассказал о состоянии его здоровья.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, суд также обязал Насирова выплатить ему компенсацию в 13 тысяч гривен.

Экс-глава ГФС просил суд признать обследования и показания Соколова по его делу незаконными.

 Он также требовал взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб и еще миллион гривен - с медучреждения.

Суд отказал Насирову в удовлетворении иска и обязал его заплатить медику 13 тысяч гривен компенсации.

После суда экс-глава ГФС добавил, что адвокаты собрали достаточно доказательств, которые якобы доказывают умышленный сговор против него.

Врач Соколов в свою очередь подчеркнул, что нынешнее решение суда - это редкий случай, когда общественность полностью встала на защиту медработника.

 Напомним, в декабре 2018 года суд уже отклонял иск Насирова против медика.

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд гривен.

11 декабря 2018 года уволенный после открытия уголовного производства Насиров через суд восстановился на должности главы ГФС.


Теги:   Иск Роман Насиров

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