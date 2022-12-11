В Энергоатоме назвали причину долгих отключений света 10 декабря

11 декабря, 12:58
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Энергоатом объяснил долгие выключения света 10 декабря (Фото:Энергоатом/Telegram)

Энергоатом объяснил долгие выключения света 10 декабря (Фото:Энергоатом/Telegram)

В субботу, 10 декабря, один из атомных энергоблоков-тысячников пришлось отключить от сети с целью устранения неисправности трансформатора тока резервной защиты. Поэтому в Украине наблюдались долгие отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом в Telegram.

«Замечания устранили, и сегодня в 02:43 энергоблок снова подключили к электросети», — отметили в компании.

Также заканчивается восстановительный ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, который получил повреждения в результате обстрелов энергетической инфраструктуры 23 ноября. Его планируют подключить к сети в ближайшие дни.

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В настоящее время работают восемь из девяти атомных энергоблоков, которые расположены на свободной территории Украины.

«Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС, за исключением временно захваченной Запорожской станции, работают на максимальной мощности», — говорится в сообщении.

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Шесть энергоблоков Запорожской АЭС контролируют российские оккупанты, блокирующие запуск станции. Поэтому вместо того чтобы генерировать электроэнергию, она потребляет около 100 МВт на собственные нужды из энергосистемы Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Атомная энергетика Обстрел НАЭК Энергоатом Отключения света Энергосеть Война России против Украины

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