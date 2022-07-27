Во время военного положения. К кому не смогут прийти коллекторы

27 июля, 16:02
Украинские военные получили защиту от коллекторов во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военные получили защиту от коллекторов во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7414, который защищает участников боевых действий, военнослужащих ВСУ от коллекторов.

«За» проголосовали 302 депутата. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

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Что изменилось

Законопроект временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.

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Кого касаются изменения:

  • военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения:
  • военнослужащих Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;
  • военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
  • членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
  • лиц, находящихся в плену;
  • лиц, с которыми утрачена связь;
  • лиц, пропавших без вести.

Напомним, ранее НВ рассказывал, какие льготы имеют украинские военные — от бесплатного проезда до обеспечения жильем, а также на некоторые послабления по кредитным обязательствам.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Кредиты НБУ Верховная Рада Военное положение Законопроект Война в Украине Военнослужащий Коллекторы Долги

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