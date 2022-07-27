Во время военного положения. К кому не смогут прийти коллекторы
Украинские военные получили защиту от коллекторов во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7414, который защищает участников боевых действий, военнослужащих ВСУ от коллекторов.
«За» проголосовали 302 депутата. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.
Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Что изменилось
Законопроект временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.
Кого касаются изменения:
- военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения:
- военнослужащих Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;
- военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
- членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
- лиц, находящихся в плену;
- лиц, с которыми утрачена связь;
- лиц, пропавших без вести.
Напомним, ранее НВ рассказывал, какие льготы имеют украинские военные — от бесплатного проезда до обеспечения жильем, а также на некоторые послабления по кредитным обязательствам.
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