Во время военного положения. К кому не смогут прийти коллекторы 27 июля, 16:02 Украинские военные получили защиту от коллекторов во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7414, который защищает участников боевых действий, военнослужащих ВСУ от коллекторов.

«За» проголосовали 302 депутата. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

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Что изменилось

Законопроект временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.

Кого касаются изменения:

военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения:

военнослужащих Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лиц, находящихся в плену;

лиц, с которыми утрачена связь;

лиц, пропавших без вести.

Напомним, ранее НВ рассказывал, какие льготы имеют украинские военные — от бесплатного проезда до обеспечения жильем, а также на некоторые послабления по кредитным обязательствам.

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