В условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ граждане Украины, которые выезжают из временно оккупированных регионов, нередко сталкиваются с ситуациями, связанными с признанием документов, выданных оккупационными властями. Украинское законодательство четко регламентирует: такие документы не имеют юридической силы в Украине. В то же время предусмотрена возможность признания отдельных фактов, имеющих юридическое значение для граждан.

Как обеспечивается правовая защита граждан в подобных случаях — объяснили в Министерстве юстиции.

Документы с ВОТ: действительны ли в Украине и для чего могут понадобиться

Согласно части 3 статьи 9 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, любой акт (решение, документ), выданный незаконными органами и / или лицами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, является недействительным и не создает правовых последствий.

Итак, нормативно-правовые акты оккупационных администраций РФ являются недействительными и не создают никаких правовых последствий. Недействительность этих актов не подлежит обжалованию и не может быть отменена.

В то же время действующее законодательство предусматривает возможность государственной регистрации фактов рождения, смерти, установления отцовства, брака или расторжения брака на основании представленных документов, подтверждающих факт, независимо от места их оформления, или на основании решения суда.

Граждане Украины или их законные представители могут обратиться в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) на подконтрольной территории Украины с заявлением о государственной регистрации соответствующего факта. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие этот факт.

В таком случае орган ГРАГС обязан принять заявление и рассмотреть представленные документы. Если предоставленные документы не могут быть использованы для проведения государственной регистрации, заявителю разъясняется право обратиться в суд для установления соответствующего факта.

На основании решения суда орган ГРАГС проводит государственную регистрацию и вносит сведения в Государственный реестр актов гражданского состояния.

Поэтому законодательством предусмотрены механизмы, которые позволяют гражданам, проживавшим на временно оккупированных территориях, реализовать право на государственную регистрацию важных для них фактов.

Напомним, для граждан, находящихся за рубежом, на временно оккупированных территориях (ВОТ) и тех, кто выехал с ВОТ, изменились особенности выплаты пенсий и прохождения идентификации.