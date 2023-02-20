Бесплатно в день обращения. Как быстро внести информацию о ребенке в свой загранпаспорт

20 февраля, 13:03
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Как внести информацию о ребенке в свой загранпаспорт (Фото:velkol/depositphotos)

Как внести информацию о ребенке в свой загранпаспорт (Фото:velkol/depositphotos)

С начала войны правительство ввело возможность пересечения государственной границы детьми на основании загранпаспорта их родителей или других законных представителей.

Такой порядок будет действовать на период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены. Правда, в соответствующем паспортном документе обязательно должна быть добавлена информация о ребенке. Рассказываем, как ее добавить.

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Постановлением Кабмина от 28.02.2022 № 170 предоставление соответствующей услуги возложено на территориальные органы/подразделения Государственной миграционной службы Украины. При этом выбирать их можно по своему усмотрению независимо от места зарегистрированного и фактического проживания. В случае пребывания за границей украинцы могут обратиться в посольство или консульское учреждение Украины.

Какие документы необходимы

Внесение информации о ребенке в загранпаспорт матери, отца или другого законного представителя ребенка (опекун, попечитель и т.д.) осуществляется на основании заявления, к которому прилагаются:

  1. паспорт для выезда за границу заявителя;
  2. свидетельство о рождении ребенка, или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения, или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства (с нотариально заверенным переводом на украинский);
  3. 2 фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;
  4. документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя (например, решение об установлении опеки/попечительства и т.п.).

Внесение информации о ребенке в загранпаспорт родителей, других законных представителей осуществляется безвозмездно в день обращения.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Документы Загранпаспорт Ребенок Миграционная служба Соцсектор

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