Бесплатно в день обращения. Как быстро внести информацию о ребенке в свой загранпаспорт
Как внести информацию о ребенке в свой загранпаспорт (Фото:velkol/depositphotos)
С начала войны правительство ввело возможность пересечения государственной границы детьми на основании загранпаспорта их родителей или других законных представителей.
Такой порядок будет действовать на период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены. Правда, в соответствующем паспортном документе обязательно должна быть добавлена информация о ребенке. Рассказываем, как ее добавить.
Постановлением Кабмина от
Какие документы необходимы
Внесение информации о ребенке в загранпаспорт матери, отца или другого законного представителя ребенка (опекун, попечитель и т.д.) осуществляется на основании заявления, к которому прилагаются:
- паспорт для выезда за границу заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка, или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения, или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства (с нотариально заверенным переводом на украинский);
- 2 фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;
- документ, подтверждающий полномочия личности как законного представителя (например, решение об установлении опеки/попечительства и т.п.).
Внесение информации о ребенке в загранпаспорт родителей, других законных представителей осуществляется безвозмездно в день обращения.
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