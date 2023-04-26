Это быстро и удобно. Принято решение, как поступающим из ВОТ зарегистрироваться для участия в НМТ 26 апреля, 16:03 Как поступающим из ВОТ зарегистрироваться для участия в мультипредметном тесте (Фото:Wavebreakmedia/depositphotos)

В Минобразования сообщили, как выпускники с временно оккупированных территорий Украины смогут зарегистрироваться для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Так, в Министерстве образования и науки Украины отметили, что при регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте важным этапом является загрузка документа, удостоверяющего личность, и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Поэтому выпускники с временно оккупированных территорий Украины могут участвовать в НМТ на основании свидетельства о рождении и специальной справки.

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Заведения общего среднего образования по обращениям выпускников из ТОТ, которые у них учатся и не получили документа, удостоверяющего личность, и/или не получили РНОКПП и завершают получение полного общего среднего образования в 2023 году, будут производить справку по специальной форме и отправлять выпускнику ее сканкопию по электронной почте.

Как зарегистрироваться выпускникам из ВОТ для участия в тестировании

Украинский центр оценивания качества образования в процессе регистрации для участия в НМТ будет принимать от выпускников из ВОТ справку как документ, подтверждающий причину невнесения информации о РНОКПП и подтверждающую информацию об образовании, и регистрацию на основании свидетельства о рождении и справки. Необходимым условием регистрации в таком случае является подача поступающим из ВОТ заявления в регламентную комиссию при региональном центре оценивания качества образования по регистрации для участия в НМТ на основании справки. При регистрации на НМТ при создании персонального кабинета необходимо выбрать тип документа Свидетельство о рождении и, если нужно, поставить отметку Подтверждаю, что нет РНОКПП и в дальнейшем загрузить необходимые сканкопии.



Напомним, что выпускники из ВОТ и покинувшие такие территории после 1 января 2023 года имеют право на обучение по госзаказу в заведениях высшего образования.