От Токио до Таллинна. Документальный фильм Мариуполь. Неутраченная надежда покажут в 40 городах мира, похожих на Мариуполь 25 августа, 17:17 Постер фильма (Фото:ОУП)

Документальный фильм Мариуполь. Неутраченная надежда, снятый Объединением Украинских Продюсеров (ОУП), покажут в 40 городах мира, похожих на Мариуполь по количеству населения, наличию порта или промышленного производства. Фильм, показ которого прошел на НВ 22 августа, демонстрирует войну России против Украины глазами простых людей.



Уже подтвердили показ Герцлия, Балтимор, Брно, Хабнарфьордюр, Гамильтон, Гавр, Икаст, Линц, Окленд, Самуй, Савона, Утрехт, Варна. В некоторых странах показы состоятся в столицах — Пекин, Токио, Таллинн. Премьера фильма пройдет параллельно с премьерным показом в Украине.

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«Эта акция — об эмпатии. Нам кажется важным, чтобы люди в городах, напоминающих Мариуполь, почувствовали, что такое война, прожили эмоции и обрели в себе солидарность. То, через что прошли герои наших лент, должен увидеть каждый представитель международных организаций, которые в свое время были созданы для того, чтобы ничего подобного никогда не происходило в современном мире… Создается впечатление, что все они утратили свою изначальную миссию — обеспечивать глобальную безопасность и соблюдение всеми странами международного гуманитарного права. Каждый из наших героев демонстрирует столь невероятную силу и человечность, которым представители ООН или Красного Креста могут поучиться. Каждый из них делал все, что от него зависело, для того, чтобы обеспечить саму возможность существования международного гуманитарного права без регламентов и процедур. И это должно увидеть международное сообщество», — говорит продюсер фильма Владимир Бородянский, соучредитель ОУП.

Зрителями будут обычные жители городов, напоминающих Мариуполь по таким критериям, как количество населения, наличие порта и/или промышленного производства, а также городов-побратимов Мариуполя. Акция пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

«МИД и наши посольства во всем мире каждый день рассказывают правду о преступлениях РФ. Показ фильма о Мариуполе в 40 подобных ему городах мира станет важным вкладом в это дело. Публичная дипломатия МИД работает особенно активно во время войны, ведь именно такие человечные проекты позволяют достучаться до сердец иностранцев. Реальные жизненные истории украинцев — лучший инструмент вытеснения российской пропаганды и лжи. Документальный фильм Мариуполь. Неутраченная надежда позволит иностранным зрителям увидеть российскую агрессию глазами ее непосредственных свидетелей. Мы работаем над тем, чтобы мир видел настоящее лицо РФ, и не остановимся, пока последний российский солдат не покинет нашу землю, а виновные в агрессии и преступлениях будут наказаны», — прокомментировал акцию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Мариуполь. Неутраченная надежда — документальные свидетельства очевидцев войны, спокойные, насколько может быть спокоен рассказ о пережитых событиях. Кино не содержит страшных кадров, эмоционально не давит на зрителя. Пять горожан, простых людей, рассказывают о своем опыте выживания внутри войны. Закадровый голос зачитывает дневники одной из героинь, журналистки Надежды Сухоруковой.

В Украине ко Дню Независимости проходит премьера цикла документальных фильмов, снятых Объединением Украинских Продюсеров. Помимо фильма Мариуполь. Незатерянная надежда, украинские медиаплатформы, в том числе НВ, покажут ленты Девять жизней, Вокзал надежды. Берлин и Потерянный дом. Акция получила название А потом пришли «братья».

Объединение Украинских Продюсеров создано в марте 2022 года семью опытными теле- и кинопродюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины. Кроме завершенных четырех фильмов, в производстве ОУП находятся девять документальных фильмов и одна художественная лента, которая стала первой съемкой полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.

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