Маріуполь. Невтрачена надія. Прем’єра документального фільму на НВ

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Надія Сухорукова
«Все, що відбувається зараз — цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли».
Максим Литвинов
«У нас немає закадрового голосу, постановчих кадрів, немає наративу. Це — фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання. Головна героїня Надя — пересічна мирна людина, яка нікого не ненавиділа, і фільм відбиває цю інтонацію. Маріуполь може подивитися будь-хто і пережити, дізнатися те, як там було».
Володимир Бородянський
«Фільм наводить різкість на кордоні добра і зла. Він про життя простих людей у місті, що знищує війна. Тут є диво народження під бомбами. Є побутовість очікування гіршого у підвалі філармонії. Є шок від розуміння масштабів варварства, біль втрати та пошук сил, щоб жити далі. А головне, у ньому є міць протистояти обставинам, які, здавалося б, повинні зруйнувати вщент».