Маріуполь. Невтрачена надія. Прем’єра документального фільму на НВ

Документальний фільм Маріуполь. Невтрачена надія показує війну очима простих людей. 

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та НВ представляє прем’єру документального фільму Маріуполь. Невтрачена надія, першого з циклу А потім прийшли «братья». Прем’єра — 22 серпня о 20:00.

Це кіно — свідченням про війну Росії проти України від простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.

Стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. П’ять маріупольців розказують свій досвід життя всередині війни.

Надія Сухорукова

Журналістка
«Все, що відбувається зараз — цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли».

Максим Литвинов

Режисер фільму
«У нас немає закадрового голосу, постановчих кадрів, немає наративу. Це — фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання. Головна героїня Надя — пересічна мирна людина, яка нікого не ненавиділа, і фільм відбиває цю інтонацію. Маріуполь може подивитися будь-хто і пережити, дізнатися те, як там було».

Володимир Бородянський

Продюсер фільму, співзасновник ОУП
«Фільм наводить різкість на кордоні добра і зла. Він про життя простих людей у місті, що знищує війна. Тут є диво народження під бомбами. Є побутовість очікування гіршого у підвалі філармонії. Є шок від розуміння масштабів варварства, біль втрати та пошук сил, щоб жити далі. А головне, у ньому є міць протистояти обставинам, які, здавалося б, повинні зруйнувати вщент».
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Знімальна група

Автор ідеї — Тала Пристаєцька
Режисер — Максим Литвинов
Журналіст — Наталія Кружиліна
Оператор-постановник — Юрій Сметанін
Монтаж — Дмитро Станєв
Продюсери — Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП), Володимир Бородянський, Ірина Плахотнюк
Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП)

Група із семи досвідчених українських ТБ та кіно- продюсерів, створена у березні 2022 з метою фільмування повномасштабної агресії росії проти України. Зараз у виробництві ОУП — шість документальних фільмів та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.

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