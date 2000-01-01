Маріуполь. Невтрачена надія. Прем’єра документального фільму на НВ

Це кіно — свідченням про війну Росії проти України від простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.



Стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. П’ять маріупольців розказують свій досвід життя всередині війни.