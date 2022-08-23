Втрачений дім. Прем’єра документального фільму на НВ

Документальний фільм Втрачений дім» розкаже історії людей, чиї домівки було зруйновано російськими окупантами.

 Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП)  та НВ представляє документальний  фільм Втрачений дім, другий з циклу А потім прийшли «братья». Прем’єра на сайті НВ -  23 серпня о 20:00.

Автори фільму об’їхали місця Київщини, в яких перебувала російська армія навесні 2022 року, — Бородянку, Бучу, Ірпінь, Макарів, Андріївку, Бабинці, Пилиповичи, Дмитрівку, Фасову — і зібрали історії людей та їхніх втрат, завданих війною. Знімальний період тривав з початку квітня до кінця травня. Продюсерами фільму виступили шоуранерка Юлія Міщенко та співзасновник Об’єднання Українських Продюсерів Віктор Мірський.
Андрій Толпига повертається у свою конюшню у Бучі, а Христина Сафарян — до свого притулку для тварин у Фасовій, Ніна Ісінчук та Анна Петрушенко з Андріївки показують свої будинки, спаплюжені російськими військовими. Священик Борис Ковальчук із Пилиповичів, вдова героя із Бабинців Олена Любенок, ірпінчанин Юрій Швець, керівник Бородянського ЦСПР Людмила Бойко та інші герої оповідають, як пережили окупацію, як втратили рідних, як планують відбудовувати втрачене.

Глядач побачить, як зараз виглядають раніше квітучі містечка та села, знищені росіянами. Ідея фільму народилася у Юлії Міщенко, чий будинок у Бабинцях також перебував під окупацією.

Юлія Міщенко

Сценаристка, режисерка
«Наша команда, що в мирний час знімала серіали, відразу після звільнення Київської області почала по гарячих слідах фіксувати наслідки присутності росіян. Важливо, щоб світ знав правду про те, що несе російська окупація. Наші герої діляться своїм живим болем, і ми прожили разом із ними ці емоції».

Павло Мащенко

Режисер фільму
«Було відзнято понад двісті годин матеріалу. Ми довго вибирали історії, які увійшли до фінальної версії фільму, багато скорочували». Хронометраж фільму «Втрачений дім» — 48 хвилин.
23 серпня 2022, до Дня Незалежності України, відбудеться перший показ стрічки. Він пройде у рамках прем’єри циклу документальних фільмів, знятих Об’єднанням Українських Продюсерів вже під час війни Росії проти України. Окрім “Втраченого дому» українські медіа покажуть фільми «Маріуполь. Невтрачена надія», «Дев’ять життів», «Вокзал надії». Акція отримала назву «А потім прийшли “братья”».
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Маріуполь. Невтрачена надія. Прем’єра документального фільму на НВ

Документальний фільм Маріуполь. Невтрачена надія показує війну очима простих людей.
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Знімальна група

Ідея, сценарій : Юлія Міщенко
Режисер: Павло Мащенко, Юлія Міщенко
Оператор-постановник: Олександр Детиненко
Оператори: Анастасія Гнуча, Дмитро Філіпук
Механік камери:  Юрій Остапець
Монтаж: Олександр Мельниченко, Василь Прозоров-Переверзєв, Аліна Родікова
Зведення звуку: Сергій Глушко
Відеоінженер: Олександр Онищенко
Графіка: Євген Плиско-Купрін, Іван Масалітін
Кольорокорекція : Андрій Орлик
Голос закадру: Михайло Жонін
Продюсери: Віктор Мірський, Юлія Міщенко
Подяка Сергію Сотниченку
Подяка “Так треба продакшен”
Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП)

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) створено у березні 2022 сімома досвідченими ТБ та кіно- продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України. Окрім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП знаходяться дев’ять документальних фільма та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.

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