Втрачений дім. Прем’єра документального фільму на НВ

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Юлія Міщенко
«Наша команда, що в мирний час знімала серіали, відразу після звільнення Київської області почала по гарячих слідах фіксувати наслідки присутності росіян. Важливо, щоб світ знав правду про те, що несе російська окупація. Наші герої діляться своїм живим болем, і ми прожили разом із ними ці емоції».
Павло Мащенко
«Було відзнято понад двісті годин матеріалу. Ми довго вибирали історії, які увійшли до фінальної версії фільму, багато скорочували». Хронометраж фільму «Втрачений дім» — 48 хвилин.