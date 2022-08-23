Втрачений дім. Прем’єра документального фільму на НВ

Андрій Толпига повертається у свою конюшню у Бучі, а Христина Сафарян — до свого притулку для тварин у Фасовій, Ніна Ісінчук та Анна Петрушенко з Андріївки показують свої будинки, спаплюжені російськими військовими. Священик Борис Ковальчук із Пилиповичів, вдова героя із Бабинців Олена Любенок, ірпінчанин Юрій Швець, керівник Бородянського ЦСПР Людмила Бойко та інші герої оповідають, як пережили окупацію, як втратили рідних, як планують відбудовувати втрачене.



Глядач побачить, як зараз виглядають раніше квітучі містечка та села, знищені росіянами. Ідея фільму народилася у Юлії Міщенко, чий будинок у Бабинцях також перебував під окупацією.

Юлія Міщенко Сценаристка, режисерка «Наша команда, що в мирний час знімала серіали, відразу після звільнення Київської області почала по гарячих слідах фіксувати наслідки присутності росіян. Важливо, щоб світ знав правду про те, що несе російська окупація. Наші герої діляться своїм живим болем, і ми прожили разом із ними ці емоції».

Павло Мащенко Режисер фільму «Було відзнято понад двісті годин матеріалу. Ми довго вибирали історії, які увійшли до фінальної версії фільму, багато скорочували». Хронометраж фільму «Втрачений дім» — 48 хвилин.

23 серпня 2022, до Дня Незалежності України, відбудеться перший показ стрічки. Він пройде у рамках прем’єри циклу документальних фільмів, знятих Об’єднанням Українських Продюсерів вже під час війни Росії проти України. Окрім “Втраченого дому» українські медіа покажуть фільми «Маріуполь. Невтрачена надія», «Дев’ять життів», «Вокзал надії». Акція отримала назву «А потім прийшли “братья”».