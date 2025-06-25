Договор пожертвования в Украине: чем отличается от договора дарения и как заключить

Договор пожертвования: как заключить и чем отличается от договора дарения (Фото: buhplatforma.com.ua)

Пожертвование и благотворительность — это добрые и благородные дела. Но даже искренние намерения требуют юридической четкости.

О том, как заключить договор пожертвования, объяснили в Министерстве юстиции.

Что такое пожертвование и чем оно отличается от дарения

В соответствии со статьей 729 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК) пожертвованием является дарение недвижимых и движимых вещей, в частности денег и ценных бумаг, лицам, установленным частью первой статьи 720 этого Кодекса, для достижения ими определенной, заранее обусловленной цели.

Статьей 720 предусмотрено, что сторонами в договоре могут быть:

▪ физические лица;

▪ юридические лица;

▪ государство Украина, Автономная Республика Крым, территориальная община.

Договор пожертвования, как и договор дарения, может заключить представитель пожертвователя, действующий на основании соответствующей нотариально удостоверенной доверенности.

Замечаем, что родители (усыновители), опекуны не имеют права пожертвовать имущество детей, подопечных.

Согласно статье 729 ГК к договору о пожертвовании применяются положения о договоре дарения, если иное не установлено законом.

Однако между пожертвованием и обычным дарением есть определенные различия:

▪ в отличие от дарения пожертвование имеет конкретное назначение. Вместе с принятием пожертвования на лицо возлагается обязанность использовать его исключительно для достижения определенной, заранее оговоренной цели. В свою очередь пожертвователь может контролировать, используется ли пожертвование по целевому назначению.

▪ момент заключения договора. Договор пожертвования является реальным, то есть заключенным с момента принятия пожертвования. Договор дарения может быть как реальным, то есть заключенным с момента передачи имущества, так и консенсуальным, то есть с момента достижения согласия, даже если дар передается в будущем.

Права жертвователя

Согласно статье 730 ГК пожертвователь имеет право осуществлять контроль за использованием пожертвования в соответствии с целью, установленной договором о пожертвовании.

Если использование пожертвования по назначению оказалось невозможным, использование его по другому назначению возможно лишь с согласия пожертвователя, а в случае его смерти или ликвидации юридического лица — по решению суда.

Пожертвователь или его правопреемники имеют право требовать расторжения договора о пожертвовании, если пожертвование используется не по назначению.

Форма договора

При заключении договора пожертвования нужно соблюдать требования статьи 719 ГК о форме договора дарения. Так:

▪ договор пожертвования предметов личного пользования и бытового назначения может быть заключен устно;

▪ договор пожертвования недвижимой вещи заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению;

▪ договор пожертвования с обязанностью передать пожертвование в будущем заключается в письменной форме. В случае несоблюдения письменной формы этот договор является ничтожным;

▪ договор пожертвования движимых вещей, имеющих особую ценность, заключается в письменной форме. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно;

▪ договор пожертвования валютных ценностей физических лиц между собой на сумму, превышающую пятидесятикратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Момент заключения договора пожертвования

Такая сделка относится к реальным договорам. В соответствии со статьей 729 он считается заключенным с момента принятия пожертвования. То есть с момента, когда лицо, которому передают пожертвование, подтвердит свое согласие на принятие.

Благотворительное пожертвование

Близким по своему содержанию к дарению являются отношения, вытекающие из передачи имущества в форме благотворительной деятельности. Общие принципы благотворительной деятельности в Украине определяет Закон Украины О благотворительной деятельности и благотворительных организациях (далее — Закон). Одной из форм проявления этой деятельности является благотворительное пожертвование.

Так, статьей 6 Закона определено, что благотворительное пожертвование — это безвозмездная передача благотворителем средств, другого имущества, имущественных прав в собственность бенефициаров для достижения определенных, заранее обусловленных целей благотворительной деятельности, в соответствии с настоящим Законом.

Бенефициар — приобретатель благотворительной помощи (физическое лицо, неприбыльная организация или территориальная община), получающий помощь от одного или нескольких благотворителей для достижения целей, определенных настоящим Законом.

Какие права имеет благотворитель

Благотворитель — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо частного права (в том числе благотворительная организация), которая добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной деятельности (статья 1 Закона).

В соответствии со статьей 6 Закона благотворительное пожертвование, бенефициаром которого является благотворительная организация или другое юридическое лицо, может предоставляться с одной или несколькими отлагательными или отменяющими обстоятельствами, которые не должны противоречить законам Украины или нарушать права третьих лиц.

Благотворительное пожертвование может предоставляться бенефециарам, определенным на конкурсной основе благотворителем или уполномоченными им лицами. Условиями конкурса могут определяться действия, которые бенефициар должен выполнить в пользу третьих лиц, кроме тех, которые связаны с благотворителем.

Изменение целей и порядка использования благотворительного пожертвования возможно с согласия благотворителя или его правопреемников, а также на основании решения суда или в других случаях, определенных законом или сделкой благотворителя.

Благотворитель или уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за целевым использованием благотворительного пожертвования, в том числе в пользу третьих лиц.

Благотворители или их правопреемники имеют право в установленном настоящим Законом порядке изменить бенефициаров благотворительного пожертвования в случае нарушения целей, сроков и порядка использования такого пожертвования или его части.