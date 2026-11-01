Скриншот приложения Воздушная тревога по состоянию на утро 1 ноября, когда оно функционировало исправно. Именно через него Воздушные силы ВСУ извещают о движении вражеских воздушных целей над Украиной (Фото: ВС ВСУ / Воздушная тревога)

Вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили , что официальное приложение Воздушная тревога, «вероятно, подверглось вражескому воздействию», то есть было взломано.

Это заявление Воздушные силы обнародовали после того, как около 22:50 в воскресенье украинские пользователи приложения получили уведомления одновременно о радиационной, химической опасности и угрозе уличных боев, в частности в Киеве. Все они не соответствуют действительности.

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«Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!» — добавили в ВС ВСУ.

00:12 Общеукраинская система оповещения работает в штатном режиме — ГСЧС Украины

В ведомстве отметили, что все сигналы об угрозах передаются в областные администрации и системы уличного оповещения.

23:35 Приложение Киев Цифровой и уличная система оповещения (сирены) в Киеве работают в штатном режиме и будут корректно извещать о воздушной тревоге в случае возникновения угрозы, сообщили в КГГА. На данный момент в Киеве воздушной тревоги нет.

Информация об объявлении и отбое воздушной тревоги также публикуется в официальном Telegram-канале КГГА. Радиационной угрозы в Киеве сейчас нет.

«Призываем киевлян сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями из официальных источников», — подчеркнули в КГГА.

23:20 Центр противодействия дезинформации подтвердил, что приложение Воздушная тревога, вероятно, было взломано. «Сейчас информация, распространяемая об уровнях угроз [через приложение], не соответствует действительности. Призываем не паниковать, не переходить по посторонним ссылкам и не распространять непроверенную информацию. Следите за сообщениями о воздушных тревогах через официальные каналы и ресурсы уполномоченных органов», — подчеркнули в ЦПД.

23:12 Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций и Андрей Коваленко, экс-руководитель Центра противодействия дезинформации, также сообщили о вероятном взломе приложения.

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В SPRAVDI обратили особое внимание на то, что после взлома приложение показало сообщение о якобы угрозе пуска ракет Орешник на русском языке.

«Мог быть несанкционированный доступ к приложению воздушных тревог. Может быть кибератака, ждите официальных сообщений», — написал Андрей Коваленко.

По состоянию на 23:10, на момент публикации этой новости, приложение Воздушная тревога перестало корректно работать и выдавало сообщение об ошибке.

Именно через официальное приложение Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ с недавнего времени распространили возможность для пользователей следить за движением вражеских целей, в том числе российских ударных дронов, в режиме реального времени. Об этом в ВС ВСУ напомнили утром 1 ноября.

До и после сообщения о вероятном взломе приложения Воздушная тревога ПС ВСУ сообщали о вражеских ударных дронах в Кировоградской и Харьковской областях.