Дочь Сущенко рассказала о последнем письме отца из Матросской тишины

Родные незаконно осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко получили от него письмо из сборного пункта тюрьмы Матросская тишина в Москве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова дочери Сущенко.

По словам девушки, это - последние новости о его местонахождении. Официальной информации о том, куда журналиста повезли дальше, нет.

"Получили долгожданное письмо от нашего Романа Сущенко с Матросской тишины, датированное 11 октября. Он прибыл туда в воскресенье, 7 октября. Рассказал, что, скорее всего, будет находиться там 10 дней, о конечном пункте отбывания наказания отцу ничего не известно, собственно, об этом якобы также не знает никто из работников этого СИЗО. В камере вместе с ним было еще три человека", - сообщила она.

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Корреспондента Укринформа Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

8 октября стало известно об этапировании Романа Сущенко к месту отбывания наказания.