Дочь Сущенко показала картины отца, нарисованные в СИЗО чаем и луковой шелухой

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно удерживаемый в России, прислал семье из СИЗО картины, нарисованные с помощью чая и луковой шелухи.

"Для создания изображений папа использовал бумагу, шариковые ручки, карандаши, чай и шелуху лука",- написала в Facebook его дочь Юлия.

На картинах изображен пригород итальянского города Парма и маяк Ар-Мен во французской Бретани.

"Отец нарисовал их в застенках Лефортово еще в августе и декабре 2017 года, однако до нас они дошли только сегодня", - уточнила она.

Обратил внимание на картины Сущенко и президент Петр Порошенко.

"Спасибо, Роман, что не теряешь силу духа, несмотря на желание кремлевского режима сломать твою волю", - написал он.

Це – малюнки Романа Сущенка, які він створив у московських казематах та у листах передав своїй доньці Юлії.



Дякую, Романе, що не втрачаєш силу духу, попри бажання кремлівського режиму зламати твою волю.



Ми продовжуємо докладати усіх зусиль, щоб звільнити наших бранців. pic.twitter.com/viUhW34RFR — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2018 г.

Напомним, 3 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО Лефортово журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже", а Укринформ назвал это спланированной провокацией.

Адвокат Фейгин сообщил, что журналиста "сдал" друг семьи, с которым он поддерживал отношения во время своих приездов к родственникам в Москву.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Сущенко.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить преследования журналистов.

28 марта Сущенко продлили срок содержания под стражей в изоляторе Лефортово еще на шесть месяцев.